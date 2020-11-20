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Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Kasım 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 20 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Kasım 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

18 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

 

 

GRAM ALTIN FİYATI

465,06

467,07

 

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

464,87

464,97

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.870,64

1.871,21

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

743,27

759,67

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.975,17


3.031,60

 

YARIM ALTIN FİYATI

1.482,89

1.520,39

 

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.975,17

3.031,60

 

ATA ALTIN FİYATI

3.076,85

3.154,53

 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

260,59

302,47

 

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

421,13

437,41

 

18 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 20.11.2020 00:02
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