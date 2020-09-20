İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Eylül 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Birçok kişinin merak ettiği Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 20 Eylül 2020 tarihli haberimizi okuyarak Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Eylül 2020 Pazar 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Eylül 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

20 Eylül 2020 Pazar güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 466,44 TL

Satış: 470,68 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:755,44


Satış: 771,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.111,00
Satış: 3.143,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.512,30

Satış: 1.543,30

 

20 Eylül 2020 Pazar Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 20.09.2020 00:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 20 Eylül 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Alışveriş kredisi almak için belirlenen şartlar nelerdir? 2020 Alışveriş kredisi veren bankalar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Eylül 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 20 Eylül 2020 Pazar bim indirimler bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 20 Eylül 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Eylül 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 20 Eylül 2020 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Eylül 2020 Pazar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 20 Eylül 2020 Pazar
Tuğçe Açıkgöz kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Pelin Alpkökin kimdir? İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığına atandı!
Sağlık Bakanlığı 2019 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuruda aranan şartlar neler?
Çiftçi BAĞKUR prim ödeme fiyatları ne kadar? 2020 İsteğe Bağlı BAĞKUR primi miktarı
Rapor Parası emanete alındı ne demektir? Emanete alınan rapor parası sorgulama ve çekme bilgileri
Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Çukur yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Asuman'la Sevgili Dünürüm başvuru formu ve whatsapp hattı
Kömür yardımına nasıl başvurabilirim? 2020 kömür yardımı ne zaman başlıyor?
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.