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Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Ağustos 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemi bir süredir meşgul eden Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 20 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 20.08.2020li haberimizden Bugün gram altın ne kadar oldu? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Ağustos 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

 

19 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

471,91 TL

475,02 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI


756,13 TL

772,88 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.024,51 TL

3.082,08 TL

ONS: 1950 TL

19 Ağustos Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 20.08.2020 00:01
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