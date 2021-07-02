Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Temmuz 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 2 Temmuz 2021 Cuma Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 2 Temmuz 2021 Cuma altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

2 Temmuz 2021 Cuma güncel altın fiyatları

2 Temmuz 2021 GRAM ALTIN FİYATI

494,27

494,34

2 Temmuz 2021 Cuma ALTIN/ONS $ FİYATI

1.774,13

1.774,38

2 Temmuz 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

801,00

2 Temmuz 2021 YARIM ALTIN FİYATI

815,00

1.602,00

1.630,00

2 Temmuz 2021

Cumhuriyet Altını

3.200,00

3.246,00

2 Temmuz 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

448,98

452,30

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…