İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....

Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Temmuz 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemi bir süredir meşgul eden Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 02.07.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

02 Temmuz 2021 Cuma 00:19
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Temmuz 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 2 Temmuz 2021 Cuma Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 2 Temmuz 2021 Cuma altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

2 Temmuz 2021 Cuma güncel altın fiyatları

2 Temmuz 2021 GRAM ALTIN FİYATI

494,27

494,34

2 Temmuz 2021 Cuma ALTIN/ONS $ FİYATI

1.774,13

1.774,38

2 Temmuz 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

801,00

815,00

2 Temmuz 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.602,00

1.630,00

 

2 Temmuz 2021  

Cumhuriyet Altını

3.200,00

3.246,00

2 Temmuz 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

448,98

452,30

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…

Son Güncelleme: 02.07.2021 00:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beğendik market kurbanlık fiyatları 2021
Beğendik market kurbanlık fiyatları 2021
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek? 2021 Kurban bayramı ikramiye miktarları
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek? 2021 Kurban bayramı ikramiye miktarları
Bim A101 Migros Carrefour Kurbanlık Ücretleri Ne Kadar? 2021 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları
Bim A101 Migros Carrefour Kurbanlık Ücretleri Ne Kadar? 2021 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları
QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası
QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası
TOKİ’den ucuz ev almak isteyenlere müjde!
TOKİ’den ucuz ev almak isteyenlere müjde!
Gürcistan yaşam şartları nasıl? 2021 Gürcistan asgari ücretleri
Gürcistan yaşam şartları nasıl? 2021 Gürcistan asgari ücretleri

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Temmuz 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 2 Temmuz 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
2 Temmuz 2021 Cuma itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Hafta sonu 3 Temmuz 2021 Cumartesi açık noter var mı? 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
2 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 2 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı
2 Temmuz 2021 Cuma günü Kanal 7 yayın akışı
30 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
Beğendik market kurbanlık fiyatları 2021
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Haziran 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? 2021 muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır?
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? Temmuz 2021
Rüyada amca ne demektir? Doğum veya amca rüyasının tabiri ve anlamı
Ptt kart şifresi nereden alınır? İnternetten Ptt kart şifre alma işlemleri
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
SGK tüp bebek şartları ve yaş sınırı 2021
Rüyada boğulmak anlamı ve yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.