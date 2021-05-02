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Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Mayıs 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 2 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak, Bugün gram altın ne kadar oldu? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Mayıs 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

GRAM ALTIN FİYATI

471,01

471,10

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.768,61

1.769,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI

755

779

YARIM ALTIN FİYATI

1.500

1.558

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.000

3.104

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

198,84

230,80

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

422,93

453,34

 

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:02
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