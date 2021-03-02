İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Mart 2 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 2 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 00:07
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Koronavirüs salgın döneminde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 413 TL iken, çeyrek altın 677 TL'den işlem görmektedir.

Yatırımların en değerlisi olan Altın, her geçen gün değerini arttırmakta. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları şu şekildedir;

Güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı şubat ayının son gününde 412,9 liraya çekildi. Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 412,9 liradan tamamladı. 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gramının 412,9 liradan işleme alındığı 01 Martta çeyrek altın fiyatı 677 TL olarak belirlendi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Ons altının bin 727 dolar olduğu ayın ve haftanın son gününde cumhuriyet altını 2 bin 765 liradan satışa sunuluyor.

Canlı olarak takip etmek için; https://canlidoviz.com/altin-fiyatlari



Son Güncelleme: 02.03.2021 00:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciye kolay kredi veren bankalar ve banka öğrenci kredisi şartları
Öğrenciye kolay kredi veren bankalar ve banka öğrenci kredisi şartları
Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları
Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları
Çalışmayan annelere süt parası ve doğum yardımı parası şartları nelerdir? Kimler doğum parası alabilir? Doğum parası alma şartları
Çalışmayan annelere süt parası ve doğum yardımı parası şartları nelerdir? Kimler doğum parası alabilir? Doğum parası alma şartları
DP parfüm bayilik nasıl alınır? DP dolma parfüm bayilik şartları
DP parfüm bayilik nasıl alınır? DP dolma parfüm bayilik şartları
28 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları belli oldu
28 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları belli oldu
Dul aylığı için istenenen belgeler nelerdir, evlenince dul aylığı kesilir mi? 2021 dul aylığı sorgulama
Dul aylığı için istenenen belgeler nelerdir, evlenince dul aylığı kesilir mi? 2021 dul aylığı sorgulama

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 2 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 2 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 2 Mart 2021 Salı indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 2 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
2 Mart 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Mart evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 2 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 2 Mart 2021 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Mart 2021 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Mart 2021 Salı
2 Mart 2021 Salı günü Atv yayın akışı
Retrograde nedir, ne demek? Aleyna Tilki yeni şarkısı Retrograde anlamı nedir?
Holter cihazı nedir? Holter nedir, ne demek? Holter cihazı neden takılır
Çukur Emir kimdir? Uğur Aslan rol aldığı yapımlar ve diziler
2020 İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları ve İşkur işsizlik maaşı miktarı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununda son durumda ne? EYT meclise geldi mi? EYT yasasında son gelişmeler
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
2 Mart 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı
Gözlük alımında devlet ne kadarını karşılıyor? SGK gözlük hakkı yılda kaçtır?
Çipli kimlikler ne kadar kullanılır? Yeni kimliğe geçmiş için son gün
Kimler rapor parası alabilir? Kaç günlük rapor parası ödenir?
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.