Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Koronavirüs salgın döneminde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 413 TL iken, çeyrek altın 677 TL'den işlem görmektedir.

Yatırımların en değerlisi olan Altın, her geçen gün değerini arttırmakta. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları şu şekildedir;

Güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı şubat ayının son gününde 412,9 liraya çekildi. Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 412,9 liradan tamamladı.

Altının gramının 412,9 liradan işleme alındığı 01 Martta çeyrek altın fiyatı 677 TL olarak belirlendi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Ons altının bin 727 dolar olduğu ayın ve haftanın son gününde cumhuriyet altını 2 bin 765 liradan satışa sunuluyor.

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