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Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Okurlarımızın merakını uyandıran Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 2 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

31 Ekim 2020 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,54

SATIŞ: 474,20

 

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.359,70

 

SATIŞ: 3.385,20

 

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.355,00

SATIŞ: 3.390,00

 


TAM ALTIN

ALIŞ: 3.232,30

SATIŞ: 3.294,40

 

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.639,50

SATIŞ: 1.655,90

 

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 816,80

SATIŞ: 825,30

 

GRAM ALTIN

ALIŞ: 503,41

SATIŞ: 503,49

31 Ekim 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.11.2020 00:01
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