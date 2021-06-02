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Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Haziran 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 02.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Haziran 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 2 Haziran 2021 Çarşamba altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

2 Haziran 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları

2 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

521,0 TL

2 Haziran 2021 Çarşamba ALTIN/ONS $ FİYATI

1.905,0 TL

2 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

852,00 TL

2 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1683,0 TL

2 Haziran 2021 

Cumhuriyet Altını

3.4963TL

2 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 473,18

Satış: 478,02

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…

Son Güncelleme: 02.06.2021 00:02
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