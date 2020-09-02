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Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 2 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberimize göz atarak Eylül 2 Çarşamba tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

29 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

471,64 TL

471,74 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

764,80 TL


773,20 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.049,40 TL

3.079,50 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.500,30 TL

1.549,50 TL

1 Eylül Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.09.2020 00:01
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