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Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Okurlarımızın merak ettikleri Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizde Bugün gram altın ne kadar oldu? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

19 Eylül 2020 Cumartesi güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 466,44 TL

Satış: 470,68 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:755,44


Satış: 771,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.111,00
Satış: 3.143,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.512,30

Satış: 1.543,30

 

19 Eylül 2020 Cumartesi Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 19.09.2020 00:02
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