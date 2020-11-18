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Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 18.11.2020 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

16 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

 

 

GRAM ALTIN FİYATI

463,08

468,41

 

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

463,22

468,33

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.888,54

1.889,87

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

751,95

767,46

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.094,80


3.128,50

 

YARIM ALTIN FİYATI

1.504,24

1.536,91

 

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.983,80

3.040,50

 

ATA ALTIN FİYATI

3.096,63

3.174,81

 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

272,13

275,25

 

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

428,61

433,00

 

16 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 18.11.2020 00:01
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