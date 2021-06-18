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Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine ilişkin yeni gelişmeler, 18.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 18 Haziran 2021 Cuma Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 18 Haziran 2021 Cuma altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

18 Haziran 2021 Cuma güncel altın fiyatları

18 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

511,12

511,22

18 Haziran 2021 Cuma ALTIN/ONS $ FİYATI

1.858,35

1.858,75

18 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

827,00

842,00

18 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.654,00

1.685,00

18 Haziran 2021 

Cumhuriyet Altını

3.302,00

3.357,00

18 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

463,02

465,94

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…

Son Güncelleme: 18.06.2021 00:02
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Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
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