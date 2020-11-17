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Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Kasım 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 17 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Kasım 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

16 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

 

 

GRAM ALTIN FİYATI

463,08

468,41

 

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

463,22

468,33

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.888,54

1.889,87

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

751,95

767,46

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.094,80


3.128,50

 

YARIM ALTIN FİYATI

1.504,24

1.536,91

 

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.983,80

3.040,50

 

ATA ALTIN FİYATI

3.096,63

3.174,81

 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

272,13

275,25

 

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

428,61

433,00

 

16 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.11.2020 00:01
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