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Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Birçok kişinin merak ettiği Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 16 Mart 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Bugün gram altın ne kadar oldu? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerin deyimiyle 'Altın çamura düşse de altındır' mottosuyla yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olan araçtır. Koronavirüs döneminde de fiyatların artması yatırım aracı olmasını engellemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Bugün Gram altın Alış: 411,30 Satış: 415,49 TL.

Çeyrek altın Alış: 667,00 TL'den Satış: 681,00 TL.

Cumhuriyet altını alış: 2.745,00'den Satış: 2.776,00

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 00:02
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