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Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 16 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlanan Bugün gram altın ne kadar oldu? haberimize göz atabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

15 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

 

 

GRAM ALTIN FİYATI

468,08

470,41

 

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

466,22

466,33

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.888,54

1.889,87

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

745,95

762,46

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.983,80


3.040,50

 

YARIM ALTIN FİYATI

1.487,24

1.524,91

 

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.983,80

3.040,50

 

ATA ALTIN FİYATI

3.096,63

3.174,81

 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

262,13

304,25

 

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

423,61

440,00

 

15 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 16.11.2020 00:01
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