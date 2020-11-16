Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.
15 Kasım 2020 güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
468,08
470,41
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
466,22
466,33
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.888,54
1.889,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
745,95
762,46
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.983,80
YARIM ALTIN FİYATI
1.487,24
1.524,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.983,80
3.040,50
ATA ALTIN FİYATI
3.096,63
3.174,81
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
262,13
304,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
423,61
440,00
15 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 16.11.2020 00:01