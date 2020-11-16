Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

15 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

468,08

470,41

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

466,22

466,33

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.888,54

1.889,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

745,95

762,46

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.983,80

3.040,50

YARIM ALTIN FİYATI

1.487,24

1.524,91

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.983,80

3.040,50

ATA ALTIN FİYATI

3.096,63

3.174,81

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

262,13

304,25

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

423,61

440,00

15 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.