Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.
16 Eylül 2020 Çarşamba güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 467,44 TL
Satış: 471,68 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış:757,30
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 3.115,00
Satış: 3.151,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.514,30
Satış: 1.545,30
16 Eylül 2020 Çarşamba Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 16.09.2020 00:02