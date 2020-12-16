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Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 16.12.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. insanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. işte merak edilen altın fiyatları;

15 Aralık Salı güncel altın fiyatları şu şekilde;

 

15 Aralık Salı GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 463,69 TL,

Satış: 463, 74TL,

15 Aralık Salı ALTIN(ONS) FİYATI

Alış: 1.845,59 TL,

Satış: 1.845,94 TL,

15 Aralık Salı ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 753,70 TL

Satış: 762,10 TL

15 Aralık Salı YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.508,8  TL

Satış: 1.524,4 TL

15 Aralık Salı CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.036,80 TL,

Satış: 3.014,90 TL,

ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 00:01
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