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Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Ocak 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

00:00 sularında basına yansıyan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ocak 15 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 00:03
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Ocak 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Salgın dönemiinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 436 TL iken çeyrek altın 716 TL'den işlem görmekte...

 Geleceğimiz için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale gelmektedir. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları;

14 Ocak 2021 güncel altın fiyatları;

 GRAM ALTIN 

Alış: 432.57

Satış: 436.66

TAM ALTIN

Alış: 2.805,41

Satış: 2.835,50

 ÇEYREK ALTIN 

Alış: 701.19

Satış:716.07

 CUMHURİYET ALTINI

Alış: 2.884,74

Satış: 2.916,22

YARIM ALTIN 

Alış: 1.402,38

Satış: 1.432,15

 ATA ALTIN

Alış: 2.885,79

Satış: 2.917,18

 14 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 254,46

Satış: 257,25

 22 AYAR BİLEZİK 

Alış: 399,86

Satış: 404,26

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Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülmekte.



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:03
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