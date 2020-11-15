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Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 15 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

14 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

 

 

GRAM ALTIN FİYATI

468,39

469,94

 

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

466,22

466,33

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.888,54

1.889,87

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

745,95

762,46

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.983,80

3.040,50


 

YARIM ALTIN FİYATI

1.487,24

1.524,91

 

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.983,80

3.040,50

 

ATA ALTIN FİYATI

3.096,63

3.174,81

 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

262,30

304,46

 

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

423,90

440,29

 

14 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.11.2020 00:01
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