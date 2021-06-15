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Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Haziran 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 15 Haziran 2021 Salı tarihli yazımızda Bugün gram altın ne kadar oldu? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

15 Haziran 2021 Salı 00:03
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Haziran 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 15 Haziran 2021 Salı Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 15 Haziran 2021 Salı altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

15 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları

15 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

501,90

507,99

15 Haziran 2021 Salı ALTIN/ONS $ FİYATI

1.876,92

1.876,29

15 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

812,00

831,00

15 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.625,00

1.663,00

15 Haziran 2021 

Cumhuriyet Altını

3.344,00

3.387,00

15 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

462,52

469,87

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…

Son Güncelleme: 15.06.2021 00:03
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Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
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