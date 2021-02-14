İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Şubat 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 14.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 00:03
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Şubat 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Salgın dönemiinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 407 TL iken çeyrek altın 660 TL'den işlem görmekte...

Geleceğimiz için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale gelmektedir. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları;

14 Şubat 2021 Pazar güncel altın fiyatları;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 377,50

SATIŞ: 381,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.723,00

SATIŞ: 2.754,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.324,00

SATIŞ: 1.352,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.723,00

SATIŞ: 2.754,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 662,00

SATIŞ: 676,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 408,34

SATIŞ: 412,41

ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülmekte.



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 14 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 14 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Şubat 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 14 Şubat 2021 Pazar ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 14 Şubat 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 14 Şubat 2021 Pazar itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2021 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Şubat 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 14 Şubat 2021 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Şubat 2021 Pazar
14 Şubat 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D Ana Haber programı sunucusu Buket Aydın kimdir? nerelidir? Buket Aydın hakkında bilgiler
Facebook beni kim sildi, kim arkadaşlıktan çıkardı nasıl öğrenirim?
Sefir'in kızı Elvan kimdir? Gerçek adı nedir? Hivda Zizan Alp hakkında bilgiler
Torku bayilik şartları ve başvuru formu adresi
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 KYK burs başvuru sonuçları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 13 Şubat 2021 Cumartesi
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi konusu ve çekim yeri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.