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Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 14 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Bugün gram altın ne kadar oldu? hakkında merak edilen güncel bilgileri 14 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:21
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

14 Eylül 2020 Pazartesi güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 462,07

Satış: 466,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:749,30


Satış: 765,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.084,00
Satış: 3.115,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.499,30

Satış: 1.530,30

 

14 Eylül 2020 Pazartesi Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 14.09.2020 00:21
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