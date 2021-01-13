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Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili en yeni detaylar 13 Ocak 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Salgın dönemiinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 444 TL iken çeyrek altın 720 TL'den işlem görmekte...

 Geleceğimiz için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale gelmektedir. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları;

12 Ocak 2021 güncel altın fiyatları;

 GRAM ALTIN 

Alış: 444.12

Satış: 444.21

TAM ALTIN

Alış: 2.841,41

Satış: 2.897,60

 ÇEYREK ALTIN 

Alış: 720.20

Satış:730.00

 CUMHURİYET ALTINI

Alış: 2.944,00

Satış: 2.989,00

YARIM ALTIN 

Alış: 1.440,50

Satış: 1.460,50

 ATA ALTIN

Alış: 2.926,90 

Satış: 2.951,40 

 14 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 257,1990

Satış: 259,7970

 22 AYAR BİLEZİK 

Alış: 401,19

Satış: 416,71

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Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülmekte.



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:02
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