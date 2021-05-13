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Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Merak uyandıran Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 13 Mayıs 2021 Perşembe günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

 

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 494,03

Satış:494,30

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.822,16

Satış:1.822,43

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 793,09

Satış: 816,17

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.577,49

Satış:1.632,55

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 3.185,27

Satış:3.283,48

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 270,43

Satış:324,73

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 444,42

Satış: 475,26

 

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.


Son Güncelleme: 13.05.2021 00:02
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