İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili yeni ayrıntılar 13 Aralık 2020 Pazar tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 13 Aralık 2020 gününe ait Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 00:06
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. insanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. işte merak edilen altın fiyatları;

13 Aralık 2020 Pazar güncel altın fiyatları şu şekilde;

 

13 Aralık 2020 Pazar GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 463,83 TL,

Satış: 463,92 TL,

13 Aralık 2020 Pazar ALTIN(ONS) FİYATI

Alış: 1.839,17 TL,

Satış: 1.839,53 TL,

13 Aralık 2020 Pazar ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 752,70

Satış: 763,10

13 Aralık 2020 Pazar YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.505,30 TL,

Satış: 1.522,10 TL,

13 Aralık 2020 Pazar CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.010,70 TL,

Satış: 3.032,60 TL,

ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 00:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 13 Aralık 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 13 Aralık 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Aralık 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Aralık 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 13 Aralık 2020 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Aralık 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Aralık 2020 Pazar
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Behzat Ç. bitti mi, yeni sezon yayınlanmayacak mı? Blu TV ile anlaşamadı!
Devlet Tarafından Çiftçiye Yardım, Damızlık Düve Kredisi
Çocukluk dizisi bitiyor mu? Dizinin neden final yapacak? Dizinin bitme sebebi
Terörden zarar görenlere ne kadar maaş bağlanacak? Terör mağdurlarının maaş alma şartları
MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanır? 2019 MSÜ Tercih Sonuçları
WhatsApp masaüstü yeni sürümüne ne gibi yeni özellikler getirildi?
Ankaragücü - Konyaspor maçı
Atv canlı yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Adres kodu nedir? Adres kodu sorgulama ve öğrenme işlemleri
Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ve FB Malatya maç özeti ve golleri
Akrep dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.