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Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemi bir süredir meşgul eden Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 12.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

12 Ocak 2021 Salı 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. İşte merak edilen altın fiyatları;

12 Ocak 2021 Salı güncel altın fiyatları;

12 Ocak 2021 Salı GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 439, 70

Satış: 443, 86

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.852, 71

Satış: 2. 884,91

12 Ocak 2021 Salı ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 713, 20

Satış: 728,56

12 Ocak 2021 Salı CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.931,75

Satış: 2.965,02

12 Ocak 2021 Salı YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.425, 42

Satış: 1.455, 72

12 Ocak 2021 Salı ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.929, 95

Satış: 2.63, 71

12 Ocak 2021 Salı 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 258, 02

Satış: 260, 99

12 Ocak 2021 Salı 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 405, 45

Satış: 410,11

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Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:02
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