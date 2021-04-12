İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Nisan 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 12.04.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Nisan 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Bugün Gram altın Alış: 457,21 TL Satış: 457,35 TL

Çeyrek altın Alış: 729.00 TL'den Satış: 754,00 TL.

Cumhuriyet altını alış: 2.917,00'den Satış: 3.003,00

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.




Son Güncelleme: 12.04.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti
Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 12 Nisan 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 12 Nisan 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Nisan 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 12 Nisan 2021 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 12 Nisan 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Nisan 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 12 Nisan 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Nisan 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 12 Nisan 2021 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Nisan 2021 Pazartesi
Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
21 Mart Pazar 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
The Walking Dead ne zaman final yapacak?
Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterini Kenan Ece canlandırıyor
Süper Lig puan durumu 8 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 33. hafta puan cetveli
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Atv canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 7. bölüm fragmanı
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2021 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş, kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.