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Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemde büyük yankı uyandıran Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili olarak merak edilen 12 Mart 2021 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 12 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizde derledik.

12 Mart 2021 Cuma 00:03
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerin deyimiyle 'Altın çamura düşse de altındır' mottosuyla yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olan araçtır. Koronavirüs döneminde de fiyatların artması yatırım aracı olmasını engellemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Bugün Gram altın Alış: 411,30 Satış: 415,49 TL.

Çeyrek altın Alış: 667,00 TL'den Satış: 681,00 TL.

Cumhuriyet altını alış: 2.745,00'den Satış: 2.776,00

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:03
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