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Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 12 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanan Bugün gram altın ne kadar oldu? haberimize göz atabilirsiniz.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

12 Eylül 2020 Cumartesi güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 464,07

Satış: 468,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:753,30


Satış: 768,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.100,00
Satış: 3.130,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.507,30

Satış: 1.538,30

 

12 Eylül 2020 Cumartesi Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.09.2020 00:02
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