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Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 11-01-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 12:27
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. İşte merak edilen altın fiyatları;

11 Ocak 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları;

11 Ocak 2021 Pazartesi GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 439, 70

Satış: 443, 86

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.852, 71

Satış: 2. 884,91

11 Ocak 2021 Pazartesi ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 713, 20

Satış: 728,56

11 Ocak 2021 Pazartesi CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.931,75

Satış: 2.965,02

11 Ocak 2021 Pazartesi YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.425, 42

Satış: 1.455, 72

11 Ocak 2021 Pazartesi ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.929, 95

Satış: 2.63, 71

11 Ocak 2021 Pazartesi 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 258, 02

Satış: 260, 99

11 Ocak 2021 Pazartesi 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 405, 45

Satış: 410,11

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Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.



Son Güncelleme: 11.01.2021 12:27
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