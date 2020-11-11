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Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair tüm yeni ayrıntılar 11.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

9 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

 

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 450,15

SATIŞ: 467,56

 

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.280,68

SATIŞ: 3.365,41

 

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.177,21

SATIŞ: 3.237,43

 

TAM ALTIN


ALIŞ: 3.238,40

SATIŞ: 3.258,60

 

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.583,64

SATIŞ: 1.623,68

 

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 794,30

SATIŞ: 811,84

 

GRAM ALTIN

ALIŞ: 497,40

SATIŞ: 499,23

 

9 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 11.11.2020 00:01
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