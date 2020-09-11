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Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Cuma günü basında geniş bir yer bulan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Eylül 11 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

11 Eylül 2020 Cuma güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 464,07

Satış: 468,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:753,30


Satış: 768,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.100,00
Satış: 3.130,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.507,30

Satış: 1.538,30

 

11 Eylül 2020 Cuma Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 11.09.2020 00:02
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