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Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Kasım 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

10 Kasım 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 10 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

10 Kasım 2020 Salı 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Kasım 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

9 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

 

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 462,11

SATIŞ: 468,88

 

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.322,47

SATIŞ: 3.362,08

 

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.319,17

SATIŞ: 3.355,05

 

TAM ALTIN


ALIŞ: 3.226,60

SATIŞ: 3.264,10

 

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.612,74

SATIŞ: 1.648,87

 

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 804,54

SATIŞ: 822,44

 

GRAM ALTIN

ALIŞ: 496,04

SATIŞ: 501,39

 

9 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.11.2020 00:01
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