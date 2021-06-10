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Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 10.06.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 10 Haziran 2021 Perşembe altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

10 Haziran 2021 Perşembe güncel altın fiyatları

10 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

521,90

526,99

10 Haziran 2021 Perşembe ALTIN/ONS $ FİYATI

1.899,92

1.899,29

10 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

846,00

864,00

10 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.692,00

1.728,00

10 Haziran 2021 

Cumhuriyet Altını

3.480,00

3.519,00

10 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

481,52

487,87

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…

Son Güncelleme: 10.06.2021 00:02
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Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
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