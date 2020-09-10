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Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 10 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

10 Eylül 2020 Perşembe güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 464,07

Satış: 463,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:754,30


Satış: 766,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.008,00
Satış: 3.037,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.505,30

Satış: 1.525,30

 

10 Eylül 2020 Perşembe Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.09.2020 00:02
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