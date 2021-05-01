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Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü de gündemde! Siz de Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi için 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

GRAM ALTIN FİYATI

470,44

470,52

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.768,38

1.768,66

ÇEYREK ALTIN FİYATI

754

774

YARIM ALTIN FİYATI

1.500

1.552

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.003

3.093

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

256,90

308,99

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

422,98

453,34

 

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:02
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