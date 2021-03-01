Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Koronavirüs salgın döneminde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 428 TL iken çeyrek altın 667 TL'den işlem görmekte.

Yatırımların en değerlisi olan Altın, her geçen gün değerini arttırmakta. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları şu şekildedir;

Güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı şubat ayının son gününde 412,33 liraya çekildi. Ons altındaki düşüş öncesi bu fiyat 419 liralara kadar çıkmıştı.

Altının gramının 412,33 liradan işleme alındığı 28 Şubat’ta çeyrek altın alış fiyatı 675 TL olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 699 lirada konumlandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Ons altının bin 727 dolar olduğu ayın ve haftanın son gününde cumhuriyet altını 2 bin 690 liradan alınırken 2 bin 791 liradan da satışa sunuluyor.

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Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde 1800 dolardan düşük seviyede olduğu ve ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilerde yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelerle birlikte Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülmekte.