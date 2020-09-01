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Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 01.09.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 12:28
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

29 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

471,64 TL

471,74 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

764,80 TL


773,20 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.049,40 TL

3.079,50 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.500,30 TL

1.549,50 TL

1 Eylül Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:28
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