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Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Aralık 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları başlıklı haberimizi, 01.12.2020’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Aralık 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü yatırım araçları arasında yer almaktadır. Değerli oluşuyla ziynet eşyalarında da sıklıkla kullanılan altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor.

 

30 Kasım Pazar güncel altın fiyatları şu şekilde;

 

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 444,76 TL,

Satış: 449,89 TL,

 

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 449,57

Satış: 449,68

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.787,43 TL,

Satış: 1.789,92 TL,

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 721,31

Satış: 737,23

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.966,24 TL,

Satış: 3.003,94 TL,

 

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.442,12 TL,

Satış: 1.475,47 TL,

 

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.996,33

Satış: 3.003,90

 

ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 00:01
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