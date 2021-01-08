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Büfe ve Şarküteri açmak için gereken şartlar

Günümüz koşullarında insanlar kolay para kazanmanın yollarını aramaktadır. Çalışma saatleri çok az olmasa da yapılan işin yükü bakımından büfe ve şarküteri açmak mantıklıdır. Büfe açmak maliyetli midir? Küçük bir alanda açacağınız iş yeri size büyük kazançlar getirebilmektedir. Büfe ve Şarküteri açmak için merak edilen detaylar araştırılmıştır.

08 Ocak 2021 Cuma 22:14
Büfe ve Şarküteri açmak için gereken şartlar
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Büfe ya da şarküteri dükkanı açarak büyük kazançlar elde etmek mümkün. Küçük alanlarda açılan dükkanlar da büyük kazançlar sağlayabilmektedir. Bu dükkanlar haricinde market, bakkal ve süpermarket açarak da para kazanılabilir. Büfe ya da şarküteri açmak için maddi destek gerektiğinde bankalardan iş ya da tüketici kredilerine başvuruda bulunulabilir.  Bu konuda devlet de destek sağlamaktadır. Kosgeb, girişimcileri iş planı hazırlamaya teşvik edici destekler sunar.

Büfe ve Şarküteri Açmak Kazanç Getirir Mi?

Kalabalık caddelerde bir mağaza açarak büyük kazançlar elde etmek mümkündür. Alt satılacak mağazalar incelendiğinde marjları ile satışa çıktıkları görülür. Önem verilmesi gereken konulardan biri de konumdur. Otobüs duraklarına yakın noktalarda kiosklar açmak mantıklıdır. İhtiyacı olan insanların uğrak noktası olmak satış yapılmasına fayda sağlayacaktır. Bu sebeple lokasyon önemli bir faktördür.

Büfe Açmak için Ruhsat Gerekiyor Mu?

İş kurmak isteyen kişiler, öncelikle gerekli yerlere haber vermeli ve izin almalıdır. İlk olarak, vergi mükellefi olacağınız için, vergi dairesine gidip vergi levhası başvurusunda bulunmanız gerekir. Ardından belediyeye giderek yönetmeliğe göre istihdam formu doldurulmalıdır. Ticaret ve Sanat Odasına da kayıt şartı bulunmaktadır. Daha sonra SSK kurumuna giderek işvereninizi ve personelinizi belirtmelisiniz.

Gerekli Olan Belgeler:

  • T.C . kimliğinin fotokopisi
  • Adres belgesi
  • Mağazanın size ait olması durumunda, yasal işleme ait bir fotokopi
  • Mağaza kira ise, sahibi ile imzalanan kira sözleşmesi
  • Bina kullanım izni
  • İtfaiyeden alınacak belge
  • Vergi levhası fotokopisi
  • Sabıka kaydı
  • Su aboneliği
  • Gelir belgesi
  • Oda tescil belgesi
  • 2 tane vesikalık fotoğraf

Her belediyenin talep ettiği belge farklı olmaktadır. Bu yüzden gerekli belgelerle ilgili bilgi belediyenin intenet sitesinden sağlanabilir. Site için ruhsat bulunuyorsa, belediyeye geri verilmelidir. Alkollü ürün satışı yapmak istiyorsanız, uygun kurumlara bilgilendirme yapmak zorundasınızdır.

Büfe Açmak için Gerekli Malzemeler Nelerdir?

Dikkat edilmesi şart olan önemli noktalar yönetmelikte açık bir şekilde belirtilmektedir. Mağaza dışında ürün satışı yapılması yasaktır. Gerekli izinler alındığı takdirde sadece gazete satışı yapılabilir. Binaların altlarında kiosk açılmasına izin yoktur. Satılacak ürünler belirtilmektedir. Alkollü içecek, gazete, alkolsüz içecek ve atıştırmalık satışına izin vardır. Büfe açılırken bu noktalara dikkat edilmelidir. Dikkat edilmezse lisans veremez ve satış yapamazsınız.

Büfe için Malzemeler:

  • İçecek dolabı
  • Sigara
  • Gazetelik
  • Raf sistemi
  • Çay satmak için gereken çay makineleri
  • Tost makinesi
  • Büfe tezgahı
  • Yazarkasa
  • Sandalye
  • Sosis kızartma makinesi
  • Simit, pasta gibi ürünler için vitrinler
  • Mutfak malzemeleri (tezgah vb.)

Bazı firmalar kurulum paketleri şeklinde bu ürünleri satışa sunmaktadır. Portakal sıkacağı, masa tablasına bütünleşmiş buzdolabı, davlumbaz fırın, fritöz, sosisli sandviç, 60 fincan kapasitesi bulunan çay makinesi, ayran makinesi, ekmek kızartma makinesi ve elektrikli ızgara bu paketlere dahildir. Belirtilmiş ürünlerin toplam fiyatı 20.000 PLN’dir. Ürünler tek tek alındığı zaman çok daha pahalıya denk gelmektedir. Paket haricinde ve satış yapmak istediğiniz ürünler için ekstra malzemeler almak zorunda kalabilirsiniz. Sigara satışı yapacaksanız 1000 TL’ ye sigara rafı almanız gerekir. Kurulum sürecine vakit ayırmak istemiyorsanız, açık büfe dağıtımı sunan firmalardan faydalanmak mümkün.

Büfe Açmak için Tavsiye Edilen Şeyler

İlk olarak yapılması gereken büfenizi bulmaktır. Çünkü satış ve lokasyon kriterleri etkileşim içindedir. Satılacak ürünü çevresel faktör belirlemektedir. Okullara yakın bir konumda iseniz tost satışı yapılmalıdır. Yalnızca otobüs durakları ve feribot iskeleleri gibi yolcu trafiğinin fazla olduğu bölgelerde su satışı yapılabilir. Bu bölge geçiş bölgesi olduğu için müşteri çeşitliliği olacaktır. Müşteriyi yakalamak için ürün zenginliği önemlidir.  Gazete satışı önemlidir çünkü genellikle gazete yanında sigara ya da su alınır.

Büfe Ve Şarküteri için Kosgeb Desteği

Kafeterya açmak için öncelikle bir iş planı yapılmalıdır. Bu plan, KOSGEB desteği başvurusu için de gerekecektir. İş planının ilk bölümünde kişi kendini tanıtmalıdır. Başka kişilere ticarete uygun olduğunuzu kanıtlamak için bu adım önemlidir. İkinci bölümde bu mesleği seçme sebebiniz yer almalıdır. Sektör, hedefler, kısa, orta, uzun vadede uygulanacak ilkeler, B planı, vizyon ve misyon önemlidir.  Son kısımda fiyatlandırma politikası oluşturmak gerekir. Bir üründen kazanılacak miktar ve satılacak ürünler için bağlantılar kurmak şart.

KOSGEB desteği almak için girişimcilik eğitimi alınmalıdır. Bu derslerin tarihi açıklanır ve bu dönemlerde başvuru yapılabilir. Kurslara katılım zorunluluğu vardır. İsteyen herkes katılabilir ve ücretsizdir. Katılımcılar, kursun tamamlanmasının ardından sertifika alırlar. Başvuran kişilerin iş planları kurum içinde bulunan kurul tarafınca incelenir ve desteğin verilmesi onaylanır ise gerçekleşecektir.

KOSGEB toplam olarak 50.000 PLN ödemektedir. İş kurma desteği, makine ve ekipman satın alımı, yazılım desteği ve işletme maliyeti desteği vb. kalemler için TL iade edilmeyen bakım ödemeleri ek olacak şekilde, 100.000 PLN kredi TL geri ödemeli olarak ve teminatlı kalıcı yatırım desteği şeklinde sunulmaktadır. Başvurusu onaylanan girişimci 90 gün içinde veri tabanına kayıt olmak ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Verilen süre içinde taahhüdü kabul etmeyen kişilerin hakları geçersiz olacaktır.

Büfe ve Şarküteri Ne Kadar Kazanç Sağlar?

Büfeler küçük işletmeler olup küçük bir alanda bile iyi kazançlar sağlayabilirsiniz. Ticarette önemli olan noktalardan biri rekabettir bu sebeple çevre analizi iyi yapılmalıdır. Büfe açmak istediğiniz alanlarda yoğunluk varsa bu mantıklı bir hareket sayılmaz.  Eski işletmelerin kendine has bir müşteri kitlesi vardır. Mağazanız küçük diye az kazanç getirecek gibi bir durum söz konusu değildir. İstanbul’ da genişliği 11 metre olan tost ve ayran büfesi ayda 90.000 TL kazanmaktadır.

Müşterilerle aranız iyi olmalı ve güzel konuşmanız gerekmektedir.

Yoğun bölgelerde şarküteri açmak da kazanç sağlayacak bir iştir. Kurulumu da daha ucuz olmaktadır. Şarküteri genellikle et, peynir, zeytin, kahvaltılık ürünler, sandviçler, ganitürler, turşular ve kuruyemiş satmaktadır.    



Son Güncelleme: 08.01.2021 22:14
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Kosgeb DesteğiBüfe Ve şarküteri Açma şartları
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