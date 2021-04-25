Bu teklifler başka yerde yok!

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Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar,bankaların sunmuş olduğu kredilere başvurabilmektedirler. Bankaların konut kredisi için faiz oranları merak etmektedir. 2021 bankaların konut kredisi için faiz oranı nedir? 25.04.2021 tarihli haberimizde bankaların konut kredisi için faiz oranları derledik. İşte 2021 konut kredisi için faiz oranları...

25 Nisan 2021 Pazar 18:28
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Bazı bankaların konut kredisi için faiz oranlarını haberimizde sunduk. İnsanlar bankaların intenet sitelerinden kredilerini kolaylıkla hesaplayabilmektedir. Bazı bankalarda faiz oranları artarken ,bazıların da faiz oranı düştü. Vakıfbank’ın faiz oranı en cezbedici olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bankaların faiz oranı şu şekildedir;

  • VAKIFBANK

Konut kredisi: Yüzde 1,32

  • QNB FİNANSBANK

Konut kredisi: Yüzde 1.74

  • HALKBANK

Konut kredisi: Yüzde 1,38

  • İŞ BANKASI

Ev kredisi: Yüzde 1.45

  • TEB

Konut kredisi: Yüzde 2,00

  • GARANTİ BBVA

Konut kredisi: Yüzde 1.50

  • DENİZBANK

Konut kredisi: Yüzde 1,79




Son Güncelleme: 25.04.2021 18:28
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