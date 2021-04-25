Bu teklifler başka yerde yok!

Bazı bankaların konut kredisi için faiz oranlarını haberimizde sunduk. İnsanlar bankaların intenet sitelerinden kredilerini kolaylıkla hesaplayabilmektedir. Bazı bankalarda faiz oranları artarken ,bazıların da faiz oranı düştü. Vakıfbank’ın faiz oranı en cezbedici olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bankaların faiz oranı şu şekildedir;

VAKIFBANK

Konut kredisi: Yüzde 1,32

QNB FİNANSBANK

HALKBANK

Konut kredisi: Yüzde 1.74

Konut kredisi: Yüzde 1,38

İŞ BANKASI

Ev kredisi: Yüzde 1.45

TEB

Konut kredisi: Yüzde 2,00

GARANTİ BBVA

Konut kredisi: Yüzde 1.50

DENİZBANK

Konut kredisi: Yüzde 1,79