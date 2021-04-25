Bu teklifler başka yerde yok!

Bazı bankaların konut kredisi için faiz oranlarını haberimizde sunduk. İnsanlar bankaların intenet sitelerinden kredilerini kolaylıkla hesaplayabilmektedir. Bazı bankalarda faiz oranları artarken ,bazıların da faiz oranı düştü. Vakıfbank’ın faiz oranı en cezbedici olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bankaların faiz oranı şu şekildedir;
- VAKIFBANK
Konut kredisi: Yüzde 1,32
- QNB FİNANSBANK
- HALKBANK
Konut kredisi: Yüzde 1,38
- İŞ BANKASI
Ev kredisi: Yüzde 1.45
- TEB
Konut kredisi: Yüzde 2,00
- GARANTİ BBVA
Konut kredisi: Yüzde 1.50
- DENİZBANK
Konut kredisi: Yüzde 1,79
Son Güncelleme: 25.04.2021 18:28