BtcTurk sahibi kimdir? BTCTurk ne zaman kuruldu? BTC Turk güvenilir mi?

Kripto para yatırım ve kullanımlarının artması ile birlikte Türkiye merkezli kurulan BTC Türk merak ediliyor. 2013 yılından beri hizmetlerine aktif olarak kullanılan BTC Türk merak edilmeye devam ediyor.

BTCTürk sahibi kimdir, BTC Türk ne zaman kuruldu?

Özellikle geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ile sponsorluk anlaşması imzalayan BTC Türk pek çok kişi tarafından araştırılmaya başladı.

BtcTurk ilk defa 2013 yılında kurularak Türkiye’de Bitcoin alım satı işlemlerine izin veren kurumdur. TL ile ilk defa kripto para alım satımına izin veren BTC Türk 1 Temmuz 2013 yılında Kerem Tibuk tarafından kurulmuştur. BTC Türk 2018 yılında QNB Finansbank CEO’su Özgür Güneri tarafından satın alınmıştır.