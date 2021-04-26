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BtcTurk sahibi kimdir? BTCTurk ne zaman kuruldu? BTC Turk güvenilir mi?

Kripto para yatırımlarının arttığı son dönemde BTC Türk merak edilmeye başlandı. Yatırımcılar, BtcTurk sahibi kimdir? BTCTurk ne zaman kuruldu? BTC Turk güvenilir mi? sorularını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 05:11
BtcTurk sahibi kimdir? BTCTurk ne zaman kuruldu? BTC Turk güvenilir mi?
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Kripto para yatırım ve kullanımlarının artması ile birlikte Türkiye merkezli kurulan BTC Türk merak ediliyor. 2013 yılından beri hizmetlerine aktif olarak kullanılan BTC Türk merak edilmeye devam ediyor.

Özellikle geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ile sponsorluk anlaşması imzalayan BTC Türk pek çok kişi tarafından araştırılmaya başladı.

BTCTürk sahibi kimdir, BTC Türk ne zaman kuruldu?

BtcTurk ilk defa 2013 yılında kurularak Türkiye’de Bitcoin alım satı işlemlerine izin veren kurumdur. TL ile ilk defa kripto para alım satımına izin veren BTC Türk 1 Temmuz 2013 yılında Kerem Tibuk tarafından kurulmuştur. BTC Türk 2018 yılında QNB Finansbank CEO’su Özgür Güneri tarafından satın alınmıştır.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 05:11
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