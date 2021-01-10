Btcturk kime aittir? BTCTURK ne zaman, kim tarafından kuruldu?

Türkiye'de kripto para alışverişi yapılan beş firmadan biri olan Btcturk 1 Temmuz 2013 yılında İstanbul'da Ozan Yurtseven kurdu. İstanbul Ticaret Odasına Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. ismine kayıtlı bir platformdur. Şirketin merkezi İstanbul Beşiktaş'da bulunmaktadır.

Türkiye'nin ilk kripto para alım satım platformu olur iken dünyada açılan dördüncü platform olmuştur. Kripto parada en büyük sorun olan "güvenirlilik" konusunda kullanıcılarına güvence veren Btcturk, bu alanda ki boşluktan yararlanarak az bir zaman içinde piyasada oldukça büyüdü.

Kripto para için müşterileri tarafından beklenen sanal güvenlik konusunda da iddialı olan firma, bu yönü ile güven kazanıyor.

BtcTurk’ten TL şeklinde Bitcoin alım satımı yapılabilmektedir. İşlem günün her saatinde aralıksız bir şekilde yapılabilmektedir.

BtcTürk sahibi kim?

Btcturk adını en çok duyuran olaysa Süper Lig takımlardan Yeni Malatyaspor sponsoru olmaları ve böylece reklam yapmaları oldu. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak hizmet vermekte olan BtcTurk, İstanbul Ticaret Odasına da kaydı bulunmaktadır.

2018 senesinde satıldı

BtcTurk kuruluşundan beş sene sonra büyük yatırımcıların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Kripto para birimlerinin dünyada hızla yayılması ve etkinlik alanlarının artmasından dolayı bu alanlarda yatırım yapmak isteyenler daha önce kurulmuş olan firmalara yöneldi.

Bu kapsamda BtcTurk'ün sahibi Ozan Yurtseven şirketin %95'ini 2018 senesindeQNB Finansinvest’in CEO’su Özgür Güneri'ye satıldı.

Kripto para sektöründe faaliyetleri büyüten Özgür Güneri, hem BTCTurk’ün hem de blockchain ve kripto para teknoloji hizmetleri sağlayan ve Net Holding’in sahibi Besim Tibuk’un oğlu Kerem Tibuk’un şirketi olan BTC Trader’in CEO’su da oldu.

Aynı zamanda BtcTurk haricinde Türkiye'de kripto para alanında faaliyet gösteren platform sayısı beşe yükselmiş oldu.

Özgür Güneri kimdir?

Özgür Güneri 1972 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketin de aldı. Üniversiteyi İstanbul'da Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Öğrenciyken, 1991 yılında Global Menkul Değerler Araştırma Bölümüne başladı. London Business School’dan MBA derecesi almayı başardı.

Türkiye’deki birçok sektörlerde ve bu sektörlere hizmet veren şirketleri finansal analist olarak inceleyen Özgür Güneri, farklı ülkelerde de görev aldı.

1998 yılında Egebank Grubunda işe başladı. 2000 yılındaysa Finansbank Grubuna geçti. Burada Genel Müdür Yardımcısı, Chief Investment Officer, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı.

Özgür Güneri’nin üzerinde çalıştığı alanlardan biri, kurumsal finansal yatırım hizmetleridir. 2018 senesi ile birlikte de bu alanda daha aktif çalışma göstermeye başladı. BtcTurk’ün başına geçmiş ve yeni nesil finansal hizmetler konusunda pek çok adım atmaktadır. Şuanda Güneri, BtcTurk’ün CEO’su olarak çalışmaya devam ediyor.