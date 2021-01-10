İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...

Btcturk kime aittir? BTCTURK ne zaman, kim tarafından kuruldu?

Son zamanlarda büyük ilgi gören kripto paraların ülkemizdeki alışverişini yapan firmalardan olan BTCTURK'ün kime ait olduğunu, ne zaman ve kim tarafından kurulduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 19:42
Btcturk kime aittir? BTCTURK ne zaman, kim tarafından kuruldu?
Takip Et:

Türkiye'de kripto para alışverişi yapılan beş firmadan biri olan Btcturk 1 Temmuz 2013 yılında İstanbul'da Ozan Yurtseven kurdu. İstanbul Ticaret Odasına Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. ismine kayıtlı bir platformdur. Şirketin merkezi İstanbul Beşiktaş'da bulunmaktadır.

Türkiye'nin ilk kripto para alım satım platformu olur iken dünyada açılan dördüncü platform olmuştur. Kripto parada en büyük sorun olan "güvenirlilik" konusunda kullanıcılarına güvence veren Btcturk, bu alanda ki boşluktan yararlanarak az bir zaman içinde piyasada oldukça büyüdü.

Kripto para için müşterileri tarafından beklenen sanal güvenlik konusunda da iddialı olan firma, bu yönü ile güven kazanıyor.

BtcTurk’ten TL şeklinde Bitcoin alım satımı yapılabilmektedir. İşlem günün her saatinde aralıksız bir şekilde yapılabilmektedir.

BtcTürk sahibi kim?

Btcturk  adını en çok duyuran olaysa Süper Lig takımlardan Yeni Malatyaspor sponsoru olmaları ve böylece reklam yapmaları oldu. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak hizmet vermekte olan BtcTurk, İstanbul Ticaret Odasına da kaydı bulunmaktadır.

2018 senesinde satıldı

BtcTurk kuruluşundan beş sene sonra büyük yatırımcıların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Kripto para birimlerinin dünyada hızla yayılması ve etkinlik alanlarının artmasından dolayı bu alanlarda yatırım yapmak isteyenler daha önce kurulmuş olan firmalara yöneldi.

Bu kapsamda BtcTurk'ün sahibi Ozan Yurtseven şirketin %95'ini 2018 senesindeQNB Finansinvest’in CEO’su Özgür Güneri'ye satıldı.

Kripto para sektöründe faaliyetleri büyüten Özgür Güneri, hem BTCTurk’ün hem de blockchain ve kripto para teknoloji hizmetleri sağlayan ve Net Holding’in sahibi Besim Tibuk’un oğlu Kerem Tibuk’un şirketi olan BTC Trader’in CEO’su da oldu.

Aynı zamanda BtcTurk haricinde Türkiye'de kripto para alanında faaliyet gösteren platform sayısı beşe yükselmiş oldu.

Özgür Güneri kimdir?

Özgür Güneri 1972 yılında  Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketin de aldı. Üniversiteyi İstanbul'da Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Öğrenciyken, 1991 yılında Global Menkul Değerler Araştırma Bölümüne başladı. London Business School’dan MBA derecesi almayı başardı.

Türkiye’deki birçok sektörlerde ve bu sektörlere hizmet veren şirketleri finansal analist olarak inceleyen Özgür Güneri, farklı ülkelerde de görev aldı.

1998 yılında Egebank Grubunda işe başladı. 2000 yılındaysa Finansbank Grubuna geçti. Burada Genel Müdür Yardımcısı, Chief Investment Officer, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı.

Özgür Güneri’nin üzerinde çalıştığı alanlardan biri, kurumsal finansal yatırım hizmetleridir. 2018 senesi ile birlikte de bu alanda daha aktif çalışma göstermeye başladı. BtcTurk’ün başına geçmiş ve yeni nesil finansal hizmetler konusunda pek çok adım atmaktadır. Şuanda Güneri, BtcTurk’ün CEO’su olarak çalışmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
özgür GüneriBtcturkBitcoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?

Popüler Haberler

Btcturk kime aittir? BTCTURK ne zaman, kim tarafından kuruldu?
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisindeki Rasim karakteri kimdir? Uygar Özçelik nereli, yaşı kaç?
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi uyarlama mı? Fox TV Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat yer aldığı dizi ve film yapımları
Fox TV yeni dizisi Kefaret dizi oyuncuları ve dizi konusu
Arıza dizisi Burak karakteri kimdir? Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin yer aldığı dizi ve film yapımları
Berat Albayrak kimdir? Berat Albayrak hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler
70.000 TL 60 ay vadeli kredi almak için başvuru şartları nelerdir? 70 bin TL kredi almak istiyorum kolay kredi başvurusu nasıl yaparım?
Seray Sever'den Mehmet Ali Erbil'in hastaneye giderleri aylık ödeme miktarı açıklaması
Memurlara Babalık İzni Kaç Gün Verilir? Babalık İzni Dilekçesi
Volkan Demirel teknik ekipteki görevi ne? Jubilesi ne zaman olacak?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Can karakteri kimdir? Göktan Oktay Göztepe kimdir, nereli, kaç yaşında?
Süt parası ne kadardır? Emzirme ödeneği nedir, kimler alabiliyorlar?
10 Ocak 2021 Pazar Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 10 Ocak 2021 Pazar Koronavirüs sonuçları
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisi Halide (Ayça Ayşin Turan) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.