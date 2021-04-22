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BtcTurk hesap silme nasıl yapılır? BtcTurk üyelik iptali ve hesap kapatma işlemleri

BtcTurk 2013 senesinde kurulan bir Türk kripto para birimi platformudur. Uygulamadaki üyeliğini bitirmek isteyen ve hesabını silmek isteyen kişiler bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceklerini araştırıyor. BtcTurk hesap silme ve üyelik iptal işlemi çok kolay. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

22 Nisan 2021 Perşembe 17:49
BtcTurk hesap silme nasıl yapılır? BtcTurk üyelik iptali ve hesap kapatma işlemleri
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BTCTURK nasıl kapatılır? Üyelik iptali işlemi 

Digital para platformu olarak hizmet veren BtcTurk, kripto para alım satım işlemlerini TL cinsinden gerçekleştirmektedir. Kripto para borsası platformlarından BtcTurk üyelik işlemleri de resmi intenet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. BtcTurk’te VİP üyeler için de pro üyeliği de mevcuttur .Kullanıcı kişiler BtcTurk ve BtcTurk pro üyeliklerini iptal etmek için belirli bir neden göstermelerine gerek yoktur. Aynı şirkete bağlı olan bu kripto para platformlarında aynı işlemleri gerçekleştirerek üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Kullanıcılar üyeliklerini iptal edip hesaplarını kolay bir şekilde kapatabilirler. 

BtcTurk ve BtcTurk pro üyelik ve hesap kapatma işlemleri destek@btcturk.com adresinden gerçekleştirilmektedir. Bu adresten şirket ile iletişime geçerek hesap kapatma ve üyelik iptal etme talebinde bulunabilirsiniz. Aynı adrese mail göndererek de  bu işlemleriniz için talepte bulunabilirsiniz. Şirket tarafından size geri dönüşüm sağlanacaktır. 

BtcTurk İletişim 

Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş.

Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:9 34340 Etiler-Beşiktaş/İst. 

Mersis No: 0332045014600001




Son Güncelleme: 22.04.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
BtcturkKripto Para
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