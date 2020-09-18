İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti
Son Dakika
Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümit...
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikat lideri Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan...
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı

Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020

Brütten nete maaş hesaplama formülü haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de ’a dair gelişmeleri 18 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

18 Eylül 2020 Cuma 22:18
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020
Takip Et:

Asgari ücretin belirlenmesiyle brütten net maaş hesaplaması da netleşti. Brüt maaş hem işverenler hem de çalışanlar için oldukça kafa karıştırıcı olmaktadır. Asgari ücretli çalışanların brüt maaşı asgari ücrete göre hesaplanırken, diğerleri için ise mevcut kazançları üzerinden brütten nete maaş hesaplaması yapılıyor.

2020 brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Brüt maaş üzerinden çalışanın net maaşını hesaplamak için kanunen belirlenen oranlarda kesinti yapılması gerekmektedir. Çalışanlar için brütten net maaş hesaplaması yapabilmek için %14 SGK primi ve %1 oranında işsizlik primi kesintisi yapılır. Ardından toplam tutar brütten çıkarılarak gelir vergisi matrahı hesaplanır. Gelir vergisi matrahı toplam olarak hesap edilmeli ve girilen gelir vergisi dilimine göre kesinti yapılmalıdır.

daha sonra tabi olunan vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi ile damga vergisi kesintisi de yapıldıktan sonra bulunan tutar üzerinden toplam kesintiler çıkarılarak net maaş bulunur. Belirlenen bu tutar asgari geçim indirimi hariç net maaştır. Bu tutardan asgari geçim indirimi de eklenerek net maaş hesaplanır.

2020 brütten nete maaş hesaplaması

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında brütten nete maaş hesabı, asgari ücret üzerinden aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır.

Brüt asgari ücret

2.943,00 TL

SGK Payı (%14)

412,02 TL

İşsizlik Primi (%1)

29,43 TL

Gelir vergisi (%15)

375,23 TL

Damga vergisi (%07,59)

22,34 TL

Agi hariç net asgari ücret

2.103,98 TL

Bekar ve çocuksuz çalışanın AGİ dahil net maaşı

2.324,71 TL

 

Agi asgari ücrete dahil mi?

Asgari ücret, bekar ve çocuksuz çalışan için asgari geçim indirimi dahil net asgari ücrettir. Açıklanan son net ücret, agi dahil net ücrettir. Evli ya da bekar olmanıza ve çocuk sayınıza göre agi tutarları farklılık göstermektedir.

Bekar

2.324,71 TL

Evli, eşi çalışmayan

2.368,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu

2.401,96 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu

2.446,10 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu


2.468,18 TL

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu

2.479,21 TL

Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu

2.479,21 TL

Evli, eşi çalışan

2.324,71 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu

2.357,81 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu

2.401,96 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu

2.424,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu

2.446,10 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu

2.468,18 TL

 

2020 asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması

Brüt asgari ücret

2.943,00 TL

İşveren payı (15,5)

456,17 TL

İşveren işsizlik primi (%2)

58,86 TL

Toplam maliyet

3.458,03 TL

 

Brütten nete maaş hesaplama formülü

Prime esas kazancı asgari ücretin üzerinde olan kişiler, brütten nete maaş hesaplama formülünü merak ediyor. Brütten nete maaş hesaplama formülü şu şekildedir;

  • Normal çalışan için brütten nete maaş hesaplama formülü:

Brüt Asgari Ücret - (%14 SGK Payı + %1 İşsizlik Primi + %15 Gelir Vergisi + %07,59 Damga Vergisi) = Agi hariç net asgari ücret

  • Brütten nete maaş hesaplama emekli formülü:

Brüt Asgari Ücret – (%7,5 SGK Payı + %15 Gelir Vergisi + %07,59 Damga Vergisi) = Agi hariç net asgari ücret



Son Güncelleme: 18.09.2020 22:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!

Popüler Haberler

Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? TRT Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve çekim yeri
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020
Hayvan genetik koruma devlet desteklemeleri 2020
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Eylül 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Fox Tv Bay Yanlış dizisi kaç bölüm olacak?
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Gazi koşusunda hangi atlar ve jokeyler yarışacak? Yarışacak at ve jokeyleri belli oldu! Gazi koşusu TJK ve TAY TV'den canlı yayınlanacak!
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2019 Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?
Eşkıya sezon sonunda diziden ayrılan oyuncular kimler oldu?
7 Bin TL aylık maaşla çalışacak 2000 vasıfsız eleman aranıyor!
Taşıt ipotekli ihtiyaç kredisi veren 5 banka ve Araç ipotekli kredi şartları
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2020
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
Tövbeler Olsun dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.