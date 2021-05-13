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Boşanmada eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?

İnsanlar ,anlaşmazlıklar ve evliliği zedeleyecek durumlarda boşanabilirler. İnsanlar, boşanmada mal paylaşımının nasıl yapıldığını araştırmaktadır. Boşanmada eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır? Bu soru hemen hemen boşanacak eşler arasında en fazla yer alan sorulardan biridir. Bu haberimizde boşanma sırasında eşler arasında mal paylaşımı ile ilgili detayları sizler için derledik.İşte boşanmada eşler arasında mal paylaşımı ile ilgili detaylar...

13 Mayıs 2021 Perşembe 14:52
Boşanmada eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?
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Boşanacak eşler arasında mal paylaşımıyla ilgili yöneltilen bir soruda, mal paylaşımı ile ilgili detaylar paylaşıldı. Yöneltilen soru ise şu şekilde;

Oturduğumuz evi, evliyken 10 yıl önce kredi ile aldık. 5 yıl ödemesi bitti geriye ise 5 yılı kaldı. Eşimin düşüncesine göre anlıyorum ki o borç bitince boşanma davası açacak ve evin değerinin yarısını almak isteyecek. Evi alırken (alış değeri 280 bin lira), eşimin hiçbir katkısı bulunmayan evlenmeden önce aldığım evimi satıp (140 bin lira), aile tarafından gelen mirası (50 bin lira) üstüne koyup (bu evin alış bedelinin yüzde 70 eder), bankadan da 100 bin lira kredi çekip öyle satın aldım. Mahkeme kararı ile bu ev boşanma davası için satılırsa, mahkeme evlenmeden önce edindiğim bu kişisel kazanımları göz önünde bulundurur mu?

Bu soruyla ilgili açıklamalar ise şu şekildedir;

Bu durum, çok ender görülen çatışmalardan biri gibi görünse de oldukça karşı karşıya olan bir sorundur. Bu sorun, 2002'den beri Medeni Kanun'da mallara  katılım sisteminin edinilmesine katılmanın bir sonucudur. Olay mahkemeye taşındığında  kontrol etmek, kaydetmek ve hesaplamak zordur.

Bu olay şu şekilde  özetlenir; boşanmada eşlerden biri öldüğünde veya başka bir mülkiyet sistemine geçtiğinde eşler satın aldıkları mallarla yaşarlar. Bu hesaplaşma kapsamında evlilik sırasında edinilen mallar listelenir. Eşten daha yüksek parasal değeri satın alan eşin mal varlığının değeri düşülür. Aradaki fark ikiye bölünür ve ortaya çıkan rakam fazla kısmı para şeklinde satın alan eş tarafından küçük kısmı satın alan eşe sağlanır. Bu yöntemin uygulanması da oldukça karmaşıktır.

Bu durumda iki işlev vardır. Birincisi; satın alınan malların kapsamına girmeyen malların tanımı. Kısacası, evlilik dışı edinilen mal miras alınan mal, manevi tazminat alacağı ve kişisel malın ikame edilmesinin değeridir. Eşler arasında paylaşım yapılırken bu sayılar hesaplanmaz.

Daha sonraki dönem; satın alınan evin mülküdür. Evlenmeden önce satın aldığı evi ve miras kalan mülkün satışından elde ettiği parayı sattı ve ardından evi bir banka kredisi ile satın aldı. Burada boşanma durumunda yapılan hesaplamada, evlenmeden önce satın aldığı evin parası ve mirasın değeri hesaba katılmayacaktır. Çünkü bu değerler kişisel eşyaların değerinin yerini almaktadır.


Son Güncelleme: 13.05.2021 14:52
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