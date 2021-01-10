İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Borsayı öğrenmenin kolay yolu: Sıfırdan borsa eğitimi!

Hem yatırımcılar hem de hiç bilmeyen kişiler tarafından borsa oldukça tercih edilen bir alan. Bu kişilerce bazen bilinçli bazen ise bilinçsiz olarak alınan hisse senetleri kişilere kimi zaman kazandırırken kimi zaman ise kaybettiriyor. Bu kaybedişten kurtulmanın yolu ise kurumların verdiği borsa eğitimlerine katılmak olacaktır.

10 Ocak 2021 Pazar 12:09
Borsayı öğrenmenin kolay yolu: Sıfırdan borsa eğitimi!
Takip Et:

Borsa ne oluyor?

 Halka açık olan şirketlere ait hisselerin kişiler tarafından alınıp satıldığı yere borsa deniyor. Hem ülkemizde hem de dünyada en çok tanınan ve hisselerin alındığı kurumlar şu şekildedir:

  • Türk Hava Yolları (THYAO)
  • Garanti Bankası (GARAN)
  • Tüpraş (TURPs)
  • ASELSAN (ASELS)
  • Apple (APPL)
  • Facebook (FB)
  • Disney (DIS)
  • Microsoft (MSFT)
  • Amazon (AMZN)
  • Google (GOOGL)
  • Netflix (NFLX)
  • Uber (UBER)
  • Pinterest (PINS)

 

 Borsada her alıcı için bir satıcı bulunuyor. Yani, 25 tane hisse senedi aldığınız zaman size birileri 25 tane hisse senedi satıyordur. Eğer satan durumundaysanız yine aynı şekilde sizin sattığınız hisseleri birileri almak durumundadır. Ayrıca, arz talep dengesi durumunda da hisse fiyatı ya düşecek ya da yükselecektir. Yani, hisse senedi için alıcı (talep) sayısı satıcı (arz) sayısından fazla ise hissenin fiyatında artış olacaktır. Tam tersi olan durumlarda ise hissenin fiyatında düşüş olacaktır.

 Hisse senedi ne oluyor?

 

  Borsayı öğrenebilmek için hisse senedinin ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Borsada şirketin ortaya çıkardığı evraklara hisse senedi deniyor. Yani şirketin belli bir kısmına ortak olduğunuzu kanıtlayan belgelerdir. Bir şirketten hisse senedi aldığınızda o şirketin sermayesine ortak olmuş oluyorsunuz. Bir şirketten hisse senedi almak istediğinizde, ilk olarak bir aracı kuruma ihtiyacınız oluyor. Ülkemizde aracı kurumlar arasında en çok tercih edilen bankalar oluyor.

 Aracı kurum olarak seçtiğiniz bankadan ilk olarak borsa hesabı açtırmalısınız. Borsa hesabı açtırdıktan sonra hisse senetlerinizi satın alabiliyorsunuz. Ancak, borsadan hisse senedi almadan önce alacağınız hisse senedi ile ilgili iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Bu sayede bilmediğiniz bir şirketten alacağınız hisse senetlerinin düşmesi ve zarara uğraması gibi durumlara karşı önlem almış olursunuz. Borsa hesabınız üzerinden hisse alım emri verebilirsiniz. Bu sayede hisselerinizde düşüş olduğu zaman satış emri de verebilirsiniz.

 Borsa hafta içi saat 10:00’da açılıp, akşam 18:00’de kapanıyor. Hafta sonları ise tamamen kapalıdır.

 

Borsayı nasıl öğrenirim?

 

  1. İlk olarak bir borsa hesabı açın.
  2. Borsa piyasası ile ilgili makale ve kitapları okuyun.
  3. Borsa konusu ile ilgili uzman bir kişi ile görüşün.
  4. Borsa konusunda başarılı olan yatırımcıları mutlaka takip edin ve inceleyin.
  5. Her gün borsa haberlerini takip edin.
  6. Borsa ile ilgili dersler alın.
  7. İlk aşamada küçük bir hisse satın alın.
  8. Borsa piyasasıyla inatlaşmayın.

Borsayı öğrenmek istiyorum

Borsayı öğrenmek istediğinizde aracı kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak borsa konusunda ki temel bilgileri öğrenmelisiniz. Borsa ile ilgili; hisse senedi nasıl alınır ve satılır?, endeks nedir? , teknik analiz ile temel analiz nedir? , borsa ve TE nedir? , Viop nedir? gibi temel terimleri mutlaka öğrenmeniz gerekiyor.

 

Borsaya bu temel bilgileri öğrenmeden direk girmeniz ciddi derecede maddi zarara uğramanıza neden olabilir. Özellikle cezalı kağıtlar ile gün içinde ciddi yükselip düşen kağıtlar zarara uğramanıza neden olur.

Müşterisi olduğunuz bankanın mobil uygulamasında bulunan “Yatırım Araçları” ile “Mobil Borsa” kısımlarından giriş yaparak borsayı takip edebilirsiniz. Ayrıca, borsayı öğrenmenin en iyi yöntemi de kağıdı çok iyi takip etmektir.

Borsaya ne kadar para yatırmam gerekiyor?

 Bu konu tamamen sizin bütçenize bağlıdır. Bütçenizden borsa için para ayıracağınız zaman ihtiyaçlarınızdan kesinti yapmamalı ve kredi çekmemelisiniz. Çünkü bu piyasa dengesiz bir piyasadır, ne zaman ne olacağını kestiremeyiz. O yüzden bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak yatırımınızı yapmalısınız.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 12:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BorsaEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Banka şube kodu nedir, nerede yazmaktadır? Banka şube kodu ne demek ve nereden öğrenilir?
Borsayı öğrenmenin kolay yolu: Sıfırdan borsa eğitimi!
GSS geçmiş dönem prim borcu sorgulaması nasıl yapılır? GSS geçmiş dönem borcunu öğrenme
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizi oyuncusu Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Devlet destekli yeni koronavirüs kredi paketi kampanyaları
Star Tv Güvercin dizisi çok yakında!
Kervan Gıda halka arz sonucu hisseleri ne zaman dağıtılacak?
Tik Tok para kazandıracak! Tiktok kullanıcıları için videolarından para kazanma programı sızdırıldı
Parti üyelikleri nasıl sorgulanmaktadır? Üyesi olduğunuz siyasi partiden üyelik iptali işlemleri nasıl gerçekleştirilir?
Müge Anlı Adli Tıp Uzmanı Şevki Hoca neden yok, nerede!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Ocak 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
E-Devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Emeklilik başvuru sorgulama nasıl yapılır?
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit yaşı ve oynadığı diziler
Altın ne kadar oldu? 10 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.