Borsayı öğrenmenin kolay yolu: Sıfırdan borsa eğitimi!

Borsa ne oluyor?

Halka açık olan şirketlere ait hisselerin kişiler tarafından alınıp satıldığı yere borsa deniyor. Hem ülkemizde hem de dünyada en çok tanınan ve hisselerin alındığı kurumlar şu şekildedir:

Türk Hava Yolları (THYAO)

Garanti Bankası (GARAN)

Tüpraş (TURPs)

ASELSAN (ASELS)

Apple (APPL)

Facebook (FB)

Disney (DIS)

Microsoft (MSFT)

Amazon (AMZN)

Google (GOOGL)

Netflix (NFLX)

Uber (UBER)

Pinterest (PINS)

Borsada her alıcı için bir satıcı bulunuyor. Yani, 25 tane hisse senedi aldığınız zaman size birileri 25 tane hisse senedi satıyordur. Eğer satan durumundaysanız yine aynı şekilde sizin sattığınız hisseleri birileri almak durumundadır. Ayrıca, arz talep dengesi durumunda da hisse fiyatı ya düşecek ya da yükselecektir. Yani, hisse senedi için alıcı (talep) sayısı satıcı (arz) sayısından fazla ise hissenin fiyatında artış olacaktır. Tam tersi olan durumlarda ise hissenin fiyatında düşüş olacaktır.

Hisse senedi ne oluyor?

Borsayı öğrenebilmek için hisse senedinin ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Borsada şirketin ortaya çıkardığı evraklara hisse senedi deniyor. Yani şirketin belli bir kısmına ortak olduğunuzu kanıtlayan belgelerdir. Bir şirketten hisse senedi aldığınızda o şirketin sermayesine ortak olmuş oluyorsunuz. Bir şirketten hisse senedi almak istediğinizde, ilk olarak bir aracı kuruma ihtiyacınız oluyor. Ülkemizde aracı kurumlar arasında en çok tercih edilen bankalar oluyor.

Aracı kurum olarak seçtiğiniz bankadan ilk olarak borsa hesabı açtırmalısınız. Borsa hesabı açtırdıktan sonra hisse senetlerinizi satın alabiliyorsunuz. Ancak, borsadan hisse senedi almadan önce alacağınız hisse senedi ile ilgili iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Bu sayede bilmediğiniz bir şirketten alacağınız hisse senetlerinin düşmesi ve zarara uğraması gibi durumlara karşı önlem almış olursunuz. Borsa hesabınız üzerinden hisse alım emri verebilirsiniz. Bu sayede hisselerinizde düşüş olduğu zaman satış emri de verebilirsiniz.

Borsa hafta içi saat 10:00’da açılıp, akşam 18:00’de kapanıyor. Hafta sonları ise tamamen kapalıdır.

Borsayı nasıl öğrenirim?

İlk olarak bir borsa hesabı açın. Borsa piyasası ile ilgili makale ve kitapları okuyun. Borsa konusu ile ilgili uzman bir kişi ile görüşün. Borsa konusunda başarılı olan yatırımcıları mutlaka takip edin ve inceleyin. Her gün borsa haberlerini takip edin. Borsa ile ilgili dersler alın. İlk aşamada küçük bir hisse satın alın. Borsa piyasasıyla inatlaşmayın.

Borsayı öğrenmek istiyorum

Borsayı öğrenmek istediğinizde aracı kurumlar tarafından düzenlenenlere katılarak borsa konusunda ki temel bilgileri öğrenmelisiniz. Borsa ile ilgili; hisse senedi nasıl alınır ve satılır?, endeks nedir? , teknik analiz ile temel analiz nedir? , borsa ve TE nedir? , Viop nedir? gibi temel terimleri mutlaka öğrenmeniz gerekiyor.

Borsaya bu temel bilgileri öğrenmeden direk girmeniz ciddi derecede maddi zarara uğramanıza neden olabilir. Özellikle cezalı kağıtlar ile gün içinde ciddi yükselip düşen kağıtlar zarara uğramanıza neden olur.

Müşterisi olduğunuz bankanın mobil uygulamasında bulunan “Yatırım Araçları” ile “Mobil Borsa” kısımlarından giriş yaparak borsayı takip edebilirsiniz. Ayrıca, borsayı öğrenmenin en iyi yöntemi de kağıdı çok iyi takip etmektir.

Borsaya ne kadar para yatırmam gerekiyor?

Bu konu tamamen sizin bütçenize bağlıdır. Bütçenizden borsa için para ayıracağınız zaman ihtiyaçlarınızdan kesinti yapmamalı ve kredi çekmemelisiniz. Çünkü bu piyasa dengesiz bir piyasadır, ne zaman ne olacağını kestiremeyiz. O yüzden bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak yatırımınızı yapmalısınız.