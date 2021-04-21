Borsada yatırımcıların psikolojik haritası açıklandı

Son dönemde ekonomik gidişat kötü olduğu için birçok yatırımcıya yöneldi. Özellikle borsa İstanbul’da son dönemde yerli katılımcıların sayısı artmaya başladı. Borsa İstanbul’a son dönemde yerli yatırımcı katılmaya devam ediyor. Yerli tatlı müsaitse artarken yatırımcılarınharitası ortaya çıkarıldı. Borsaya katılan yatırımcıların profiline bakacak olursak bunlardan biri hızlı sonuç almak isteyen agresif yatırımcı olarak açıklandı.

Diğeri ise doğuştan saldırgan ya da savunmacı olmayan esnek yatırımcı olarak dikkat çekiyor. Bir diğer yatırımcı modeli ise risk almayı sevmeyen savunmacı yatırımcı olarak dikkat çekiyor. Sinirli yatırımcı modeli ise sinirini yatırımlarına da yansıtan bir model olarak göze çarpıyor. Tüccar yatırımcı modeli ise kısa vadeli kazançlar elde etmek istiyor.