İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Borsada yatırımcıların psikolojik haritası açıklandı

Borsa İstanbul’a son dönemde yerli yatırımcı katılmaya devam ediyor. Yerli katılımcı sayısı artarken yatırımcıların psikoloji haritası ortaya çıkarıldı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:22
Borsada yatırımcıların psikolojik haritası açıklandı
Takip Et:

Son dönemde ekonomik gidişat kötü olduğu için birçok yatırımcı borsaya yöneldi. Özellikle borsa İstanbul’da son dönemde yerli katılımcıların sayısı artmaya başladı. Borsa İstanbul’a son dönemde yerli yatırımcı katılmaya devam ediyor. Yerli tatlı müsaitse artarken yatırımcıların psikoloji haritası ortaya çıkarıldı. Borsaya katılan yatırımcıların profiline bakacak olursak bunlardan biri hızlı sonuç almak isteyen agresif yatırımcı olarak açıklandı.

Diğeri ise doğuştan saldırgan ya da savunmacı olmayan esnek yatırımcı olarak dikkat çekiyor. Bir diğer yatırımcı modeli ise risk almayı sevmeyen savunmacı yatırımcı olarak dikkat çekiyor. Sinirli yatırımcı modeli ise sinirini yatırımlarına da yansıtan bir model olarak göze çarpıyor. Tüccar yatırımcı modeli ise kısa vadeli kazançlar elde etmek istiyor.




Son Güncelleme: 21.04.2021 20:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BorsaPsikoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemi nasıl işler? Ponzi sistemi hakkında bilgiler
Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemi nasıl işler? Ponzi sistemi hakkında bilgiler
Thodex Kripto para borsasına ne oldu? Thodex kapandı mı, çöktü mü, battı mı?
Thodex Kripto para borsasına ne oldu? Thodex kapandı mı, çöktü mü, battı mı?
Rapor parası nasıl hesaplanır? 2021 Güne göre rapor parası hesabı
Rapor parası nasıl hesaplanır? 2021 Güne göre rapor parası hesabı
Survivor İsmail hangi kuralı ihlal etti, diskalifiye mi olacak?
Survivor İsmail hangi kuralı ihlal etti, diskalifiye mi olacak?
Shıba INU coin nedir? SHIB Token açıklaması
Shıba INU coin nedir? SHIB Token açıklaması
Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek?
Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek?

Popüler Haberler

Survivor'da Merve diskalifiye mi oldu? 22 Nisan Perşembe Survivor kim elendi?
NEF 2021 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Mazeret izni nedir, nasıl alınır? Mazeret izni alma şartları 2021
2021 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2021 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 22 Nisan 2021 Perşembe
Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir?
Emanet Begüm karakteri kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli, kaç yaşında?
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Fox TV canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Muhtaçlık durumunda olanlar için devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemi nasıl işler? Ponzi sistemi hakkında bilgiler
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Cemre Demircan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.