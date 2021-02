Borsada en az komisyon alan bankalar ve aracı kurumlar

Hisse senedi veya satım işlemlerinin yürütülmesi için öncelikle aracı kuruma başvurulması gerekmektedir. Aracı kurumların görevleri genellikle alım satım talimatlarınızı Takasbank’a ulaştırır. Bu işlemin gerçekleşmesi için öncelikle komisyon kesilmesi gerekmektedir. Bankalar ise bu durumda yapılan işlemleri sizin adınıza da yapabilir. Hisse senedi için alış satış işlemlerinin gerekli talimatları borsaya gönderilmesi üzerine kesinlikle aracı kurumlar ya da bankalar vasıtası ile işlemi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Komisyon Oranları hakkında bilgi

Akbank

Yapı kredi

Denizbank

Halkbank

Garanti bankası;

Gedik yatırım, menkul değerler

İki farklı şekilde belirlenen komisyon oranları daha çok hacim bazlı oranlar veya hisse senedi başına olarak belirlenmektedir. Hacim bazlı oranlarda kesinlikle komisyon bedelleri hisse senetlerine ve işlemlerin oranına göre belirlenme sağlar. İşlem miktarı ne kadar artar ise oranın düşüşe geçmesi beklenir. Hisse senedi ise komisyon oranı tutarı miktarı fark etmeksizin hisse senedi için değişen bir şey olmayacaktır. Bankaların Komisyon oranlarını incelediğimizde iseYatırım’da komisyon oranının 3,2 olarak gözüktüğü görülüyor.yatırım için ise hisse senedi veya alım satım işlemleri için 3 komisyon oranı belirledi.yatırım oranı ise; Komisyon işlemlerini uygun tutan banka binde 3 komisyon oranı olarak belirledi. Kendi müşterilerine ise ayrıcalık tanıyan banka birçok altenatif sunmaktadır.komisyonu ise; En avantajlı banka olarak gözüken Halkbank komisyon oranını binde 3 olarak hesaplarken işlem hacmini ise 200 bin TL aşması durumunda banka bu olaya el atarak bu oranı binde 1,4 gibi bir rakama düşürmektedir.Komisyon oranını binde 3,5 olarak belirleyen banka yetkililer ile görüşülürse kişinin ihtiyacına göre daha uygun oranlarda rakamlar sunabilir.

Aracı kurumlardan olarak bilinen Gedik yatırım komisyon oranları on binde 2 olarak belirlenmiştir. Alım satım işlemlerinde komisyon oranını on binde 4 olarak belirleyen kurum yüksek işlemlerde komisyon oranlarını aşağıya çekebileceğini söylüyor.

İnfo yatırım

Ahlatçı yatırımın

Osmanlı yatırım

Tacirler yatırım

komisyon oranı: On binde 3borsa aracı olarak en uygun kurumlardan biri olduğu görülürken on binde 1 komisyon oranı ile işlem yapma avantajı sunmaktadır.da diğer kurumlar gibi en iyi aracı kurumlar arasına girerken komisyon oranını on binde 4,25 olarak hesaplıyor. Yüksek işlemler için özel komisyonlar sunan kurum müşterisine kolaylık sağlamayı hedefliyor.komisyon oranları ise borsa üzerinden yatırım yapmak için kolaylık sağlayan kurum olarak bilinmektedir. Oranlarını on binde 7,50 olarak hesaplayan kurum alım satım üzerinden komisyon oranını ise on binde 10 olarak belirlemiştir.