Borsada en az komisyon alan bankalar ve aracı kurumlar

Hisse senedi veya satım işlemlerinin yürütülmesi için öncelikle aracı kuruma başvurulması gerekmektedir. Aracı kurumların görevleri genellikle alım satım talimatlarınızı Takasbank’a ulaştırır. Bu işlemin gerçekleşmesi için öncelikle komisyon kesilmesi gerekmektedir. Bankalar ise bu durumda yapılan işlemleri sizin adınıza da yapabilir. Hisse senedi için alış satış işlemlerinin gerekli talimatları borsaya gönderilmesi üzerine kesinlikle aracı kurumlar ya da bankalar vasıtası ile işlemi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
Komisyon Oranları hakkında bilgi
AkbankYatırım’da komisyon oranının 3,2 olarak gözüktüğü görülüyor.
Yapı krediyatırım için ise hisse senedi veya alım satım işlemleri için 3 komisyon oranı belirledi.
Denizbankyatırım oranı ise; Komisyon işlemlerini uygun tutan banka binde 3 komisyon oranı olarak belirledi. Kendi müşterilerine ise ayrıcalık tanıyan banka birçok altenatif sunmaktadır.
Halkbankkomisyonu ise; En avantajlı banka olarak gözüken Halkbank komisyon oranını binde 3 olarak hesaplarken işlem hacmini ise 200 bin TL aşması durumunda banka bu olaya el atarak bu oranı binde 1,4 gibi bir rakama düşürmektedir.
Garanti bankası;Komisyon oranını binde 3,5 olarak belirleyen banka yetkililer ile görüşülürse kişinin ihtiyacına göre daha uygun oranlarda rakamlar sunabilir.
Gedik yatırım, menkul değerler
Aracı kurumlardan olarak bilinen Gedik yatırım komisyon oranları on binde 2 olarak belirlenmiştir. Alım satım işlemlerinde komisyon oranını on binde 4 olarak belirleyen kurum yüksek işlemlerde komisyon oranlarını aşağıya çekebileceğini söylüyor.