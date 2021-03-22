Borsada BiST 100 nedir, ne anlama geliyor?

Borsa İstanbul yani BiST, 1985’te İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olarak açılmıştır. 2012 yılında adı Borsa İstanbul olarak değiştirilmiştir. Sermaye piyasası içinde faaliyet yapan Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracılık yapan kurumlara saklama ve takas hizmeti sağlayan kurumdur.

BiST 100 nedir?

BiST 100, piyasa ve işlem hacmi bakımından en yüksek 100 hisse senedinin performansının ölçülmesinde kullanılan göstergedir. Türk borsasının göstergesidir aynı zamanda. XU100 ise BiST 100’ün işlem kodudur.

BiST’in en popüler endekslerinden biri olarak kabul edilen BiST 100, bütün yatırımcılar tarafından takip edilmektedir. 100 şirketin hisse senedi, borsadaki genel performansı yansıtmaktadır.

BiST’te işlem görmüş olan paylar yılda 4 defa gözden geçirilir ve BiST 100 endeksinde yer alacak olan hisseler seçilir. Fiili dolaşımdaki paylar yani FDP’ler piyasadaki değeriyle günlük ortalama işlem hacmi baz alınarak büyükten küçüğe olacak şekilde sıralanır ve her iki listede de üst sırada yer alan hisse senetleri endekse eklenir. Dönemsel değişiklikler, endeks dönemi başlamadan minimum 10 gün önce açıklanır.

BiST 100’de yer alacak olan şirketlerin hisse senetleri, sadece A ve B grubuna ait olan hisseler arasından seçilir. C ve D grubunda yer alanlar BiST 100’e dahil edilmez. C ve D grubu, A ve B gruplarına göre daha fzla risk barındırır. BiST 100 endeksi, Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık olarak 3 ayda bir yeniden seçilmektedir.